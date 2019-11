Het Groot Dictee Heruitgevonden in Maaseikse bib Lien Vande Kerkhof

19 november 2019

20u18 0 Maaseik Schrijf je chocoladecakeje, chocoladecakje of chocolade-cakeje? Met of zonder streepje? Met of zonder e? Je kan je spellingskennis opfrissen in de bib van Maaseik tijdens Het Groot Dictee Heruitgevonden. Op vrijdag 6 december kan iedereen die graag speelt met letters creatief aan de slag met taal, zonder dat hij of zij daar een spellingskrak voor hoeft te zijn.

In meer dan 100 bibs start het spel simultaan om 20 uur stipt. De winnaars van alle bibliotheken nemen het vervolgens tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen. Maar ook in Maaseik vallen er al mooie prijzen te winnen.

Meer info is verkrijgbaar in de bibliotheek of via bibliotheek@maaseik.be. Wie wil oefenen, kan dat via http://www.deschrijfwijzen.be/.