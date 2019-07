Haag en tent in lichterlaaie door het wegbranden van onkruid RTZ

07 juli 2019

Langs de Houtweg in Maaseik werd de brandweer zaterdagnamiddag opgeroepen voor een brandende haag op de camping. Nog voor de brandweer ter plaatse was, had de campingeigenaar samen met enkele vakantiegangers het vuur al grotendeels onder controle gekregen. Brandweerlui zorgden wel nog voor het nablussen. De eigenaar van een caravan verklaarde dat hij even voordien onkruid aan het wegbranden was, en dat een vonk in de haag was gewaaid. Naast de haag vernielde het vuur ook de voortent van de caravan en de parasol.