Geseinde man legt positieve speekseltest af

19 november 2019

Politie CARMA organiseerde maandagnamiddag in Oudsbergen en Zutendaal een actie tegen drugs in het verkeer. 128 bestuurders werden tegengehouden en ondergingen ook een alcoholtest. 73 bestuurders werden binnengeleid in de controlepost voor een verdere controle. Een man uit Maaseik – die bovendien geseind stond – legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hij mag een boete van minstens 1.500 euro verwachten. Een andere bestuurder had te veel gedronken. Deze man kreeg een rijverbod van 6 uur opgelegd en moest onmiddellijk een boete betalen. Verder werden nog 14 overtredingen vastgesteld (gordel, gsm-gebruik, parkeren, keuring, rijbewijs, inschrijving...)