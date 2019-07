Garagepoorten weigeren dienst en auto’s starten niet: zendmast in Maaseik blijkt boosdoener SVM

15 juli 2019

16u22

Bron: Belga 2 Maaseik Een zendmast op de Maastrichtersteenweg in Maaseik heeft problemen veroorzaakt bij buurtbewoners. Zo weigerden garagepoorten dienst en troffen bewoners 's ochtends hun wagen aan met alle ruiten geopend. Hun wagens konden ook niet gestart worden. Intussen blijkt het mysterie opgehelderd: onlangs is er op de mast een frequentie voor DAB+-radio geïnstalleerd. Ontvangers aan garagepoorten, die de frequenties moeten filteren, zouden dat onvoldoende doen.

‘Het Belang van Limburg’ bracht de problematiek vandaag ter sprake. Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik (Open Vld) ontving een vijftiental meldingen. Er is één specifiek automerk waarbij het probleem opduikt.

"Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) bevestigde het probleem met de zendmast. De geïnstalleerde frequentie voor digitale radio is correct, maar blijkbaar ligt het probleem bij de wagens en de ontvangsttoestelletjes van de garagepoorten. De ontvangers in wagens en garagepoorten gaan in conflict met de frequentie voor DAB+.”

Zeker tien euro kosten

“Voor de poorten kan een filter het probleem al verhelpen. De installatiekosten bedragen tien tot twintig euro. Voor de auto's zouden de getroffen mensen naar hun garage moeten stappen om te zien hoe het probleem kan worden opgelost. De mensen van het BIPT zullen ook nog ter plaatse komen", zegt Tollenaere.

Het is nog niet duidelijk of en op welke wijze de getroffen personen hun kosten kunnen verhalen. De burgemeester vreest dat het aantal klachten nog kan oplopen, want momenteel is het verlofperiode en zijn veel mensen niet thuis. De bewuste zendmast staat op het terrein van het hoofdkantoor van de politiezone Maasland.