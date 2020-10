FM Goud Maasland met Dieter Troubleyn vanaf vandaag in de ether Birger Vandael

01 oktober 2020

09u30 0 Maaseik Vandaag is FM Goud Maasland van start gegaan. De radiozender is al langer in het noorden van de provincie actief. FM Goud Maasland staat voor een prettige, nietstorende muziekmix met de focus op de gekende hits uit de jaren 80 en 90, aangevuld met het nieuws uit het Maasland. Daarnaast wil de zender de spreekbuis worden van lokale verenigingen en mikt men op een goede samenwerking met de gemeentebesturen.

Het radiostation start in eerste instantie online en is onder andere via www.fmgoud.be te beluisteren. Nog dit jaar zullen ook de uitzendingen starten op FM 95.0 en dit vanuit Maaseik. Het programmaschema wordt de komende weken nog verder op punt gezet.

De radiozender kon voor het ochtendblok – primetime voor de radio – alvast een mooie naam strikken. “Met de enige echte Dieter Troubleyn klikte het eigenlijk meteen”, vertelt radiobaas Michel Vanderfeesten. “Dieter is altijd enthousiast en positief en heeft daarnaast vele jaren radio-ervaring. Hij past dus perfect in ons DNA. Sinds vorig jaar is Dieter de huisstem bij FM Goud en er was meteen een goede verstandhouding.

Vis in het water

“Bij FM Goud Maasland voel ik me als een vis in het water”, vertelt Dieter, die met ‘Early Birds’ elke dag van 7 tot 9 te beluisteren is. “FM Goud straalt professionaliteit uit, is op goed 16 jaar tijd uitgegroeid tot een sterke regionale speler en draait ook nog eens muziek die ik zelf graag hoor! FM Goud is, wat mij betreft, een voorbeeld van hoe het moet op regionaal niveau. Op tournee met mijn Soapband was ik ook altijd al graag in Limburg. Ik zal de inwoners van Maaseik en omgeving op een vrolijke en energieke manier uit het bed halen ‘s ochtends. Want de ochtendstond heeft FM Goud in de mond!”