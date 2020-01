Film over Limburgse ‘Bokkenrijders’ in de maak: “Maaslandse acteurs mogen auditie komen doen” Marco Mariotti

24 januari 2020

15u02 8 Maaseik Rocky Grispen (37) is op zoek naar acteurs voor zijn film ‘Zondebokken’. De film zal zich afspelen in de jaren 1700 in Limburg en moet de legende van de ‘Bokkenrijders' vertellen. “Ik zoek acteurs die op auditie willen komen”, vertelt Grispen.

Regisseur en Maaslandse geschiedenisliefhebber Rocky Grispen laat weer van zich horen. De man die vorig jaar nog de onderaardse gangen op de Markt in Maaseik in kaart probeerde te brengen, werkt intussen aan een film. ‘Zondebokken' gaat over de legendarische Bokkenrijders die onder meer in Maaseik en andere delen van Limburg actief waren.

De ‘roversbende' uit de 18de eeuw spreekt vandaag nog steeds tot de verbeelding. Volgens sommigen was het een georganiseerde bende die in opstand kwam tegen de rijken en zelfs de voorloper was van de Franse Revolutie. Anderen noemen het losse trosjes dieven die over één en dezelfde kam werden geschoren: de Bokkenrijders.

“Deze film wil het verhaal van de legendarische Bokkenrijders terug tot leven wekken”, vertelt Grispen. “Bijzonder is dat we de film willen maken samen met de lokale gemeenschap. Het verhaal van de film gaat over een fanatiek gelovige misdaadbestrijder die als missie heeft om de Bokkenrijdersbende op te rollen. Door zijn gedrevenheid ontspoort het onderzoek compleet en veranderen de dappere Bokkenrijders langzaam in zondebokken."

Onschuldigen

Vanaf 1775 zijn er in Limburg inderdaad massaal 'bokkenrijders' opgeknoopt of onthoofd. Drossaard Jan Clerx was verantwoordelijk voor die vele doden. Hij maakte met harde hand effectief een einde aan de vele overvallen van dievenbendes in die tijd, ten koste van vele onschuldigen die vaak onterecht de stempel van ‘bokkenrijder' kregen opgeplakt.

Auditie

“Het is een film vóór de lokale gemeenschap dóór de lokale gemeenschap. Dat betekent dat er druk gezocht wordt naar acteurs voor de film. Maaseikenaars met filmdromen worden dan ook uitgenodigd om zich aan te melden voor de productie. Er zullen binnenkort audities gehouden worden", zegt Grispen.

Op zaterdag 15 februari om 14 uur wordt er een informatiemiddag gehouden in het atelier van Jan Winkels aan de Diestersteenweg 211 in Maaseik. Acteurs en andere geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 7 februari aanmelden via de website www.zondebokken.be.