Enorme belangstelling voor Bokkenrijdersfilm: “Moesten stoppen bij 250 inschrijvingen” Marco Mariotti

07 februari 2020

14u55 0 Maaseik Regisseur Rocky Grispen maakte recent bekend aan een nieuwe film, ‘Zondebokken’, te werken. De film staat in het teken van de legendarische Bokkenrijders, en Grispen kan op veel bijval rekenen. De interesse om mee te werken aan de film is enorm. “Na 250 inschrijvingen moesten we stoppen”, zegt de regisseur.

Vorig jaar probeerde Rocky Grispen nog om de onderaardse gangen op de markt in Maaseik in kaart te brengen, dit jaar maakte hij bekend aan een film te werken. ‘Zondebokken’ zal gaan over de Bokkenrijders, die onder meer in Maaseik en andere delen van Limburg actief waren. Volgens sommigen was het een georganiseerde bende die in opstand kwam tegen de rijken, anderen zijn overtuigd dat het losse trosjes dieven waren.

“We zitten intussen aan 250 inschrijvingen voor onze kick-off volgende week zaterdag 15 februari. We zijn overweldigd door het enthousiasme en het enorm grote aantal aanmeldingen van belangstellenden”, klinkt het bij Grispen.

Kick-off

Die grote hoeveelheid aanmeldingen heeft een impact op de filmplannen. Grispen moet hierdoor uitwijken naar een andere locatie dan aanvankelijk gepland. “Daarnaast moeten we de groep ook opdelen in vier en zullen we werken met verschillende aanvangstijden”, vertelt de regisseur. De grootste groep deelnemers had interesse in acteren. De rest wil deel uitmaken van de filmcrew, het maken en zoeken van attributen of geschikte locaties.

Alle deelnemers kregen intussen een mail met info voor de kick-off. “We willen de stad Maaseik en Cultuurcentrum Achterolmen nog hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van een ruimte voor de kick-of”

“Deze film wil dit bijzondere verhaal terug tot leven wekken”, vertelt Grispen. “Bijzonder is dat we de film willen maken samen met de lokale gemeenschap. De film gaat over een fanatiek gelovige misdaadbestrijder die als missie heeft om de Bokkenrijdersbende op te rollen. Door zijn gedrevenheid ontspoort het onderzoek compleet en veranderen de dappere Bokkenrijders langzaam in zondebokken.”

Onschuldigen

Het klopt dat er vanaf 1775 in Limburg massaal ‘bokkenrijders’ werden opgeknoopt of onthoofd. Drossaard Jan Clerx was hier verantwoordelijk voor. Hij maakte met harde hand een eind aan de vele overvallen gepleegd door dievenbendes in die tijd, ten koste van vele onschuldigen die onterecht de stempel ‘bokkenrijder’ kregen.