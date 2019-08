Eén jaar na de onopgeloste moord op Gerty Vanhoef: “We kunnen dit nog niet afsluiten” Marco Mariotti

28 augustus 2019

21u55 8 Maaseik Een tweehonderdtal vrienden, familieleden en collega’s herdachten deze namiddag Gerty Vanhoef aan de Damiaanhoeve bij Heppeneert. De vrouw werd er exact één jaar geleden vermoord in haar eigen woning “Door wie, en waarom? Die vragen blijven door ons hoofd spoken”, vertelde weduwnaar Albert Bohnen.

Veertig jaar lang woonden Bert Bohnen en zijn vrouw Gerty Vanhoef (61) aan de Damiaanhoeve. Ze kregen er dochters, een zoon, en bouwden er hun leven uit. Het idyllische plekje aan de Maas overwon tal van overstromingen, maar zoveel verdriet als afgelopen jaar kreeg het nog nooit te verwerken. Dat verdriet kon woensdagnamiddag gedeeld worden met alle vrienden en familieleden van Gerty in een herdenking.

Om 16 uur verzamelden tweehonderd mensen aan de dijk in Heppeneert en stapten richting de hoeve waar het drama zich afspeelde. In de voortuin werd een dienst in elkaar gestoken door collega’s en vrienden. “Exact één jaar geleden rond 18.30 uur brak er brand uit op de Damiaan”, klonk het.

“Gerty overleefde het niet. En twee dagen later sloeg het ongeloof pas echt in: brandstichting en moord. De ganse gemeenschap was geschokt, dat zien we vandaag nog steeds.”

Ballonnen

De groep liet ballonnen op. “Ze staan symbool voor ons verdriet, en de boodschap die we willen verspreiden. We mogen ons niet vastbijten in het verdriet, en moeten kunnen loslaten.”

Haar dochter, kleindochter, collega’s, vriendinnen spraken iedereen toe. “Zij bracht de sfeer in de feestjes en deed de kleinkinderen schaterlachen van gekkigheid. Vandaag gaan we samen suikerwafels eten zoals zij er duizenden gebakken heeft in haar leven”, vertelde haar zus.

“Liefste oma. Ik denk heel veel aan je. Als ik verdrietig ben, troosten mama en papa mij. Opa denkt ook heel veel aan je. We missen je allemaal”, las kleindochter Marie voor.

Toekomst

Er werd gesproken over de toekomst, over ‘verder leven’ en hoe ontzettend moeilijk dat vooral is. “De toekomst leek rooskleurig”, sprak weduwnaar Albert ‘Bèr’. “Maar het draaide anders uit. We voelen een intens gemis dat niet milder, maar enkel harder wordt. Samen met het ganse gezin proberen we alles op te vangen. Mama is in alles onze wegwijzer. We focussen op het positieve en hopelijk krijgen we antwoord op de prangende vragen wie en waarom? Afsluiten gaan we dit nooit, we moeten het een plaats zien te geven.”

Bèr is intussen begonnen aan de renovatie van de Damiaanhoeve. “Hiermee bezig zijn heeft een therapeutisch effect op mij. Thuis in de zetel pieker ik constant, spoken de scenario’s door mijn hoofd. Je wordt er dul van. De hoeve was verwoest, en er is nog heel wat werk voor de boeg, maar we plannen geen deadline in. Het doel is vooral dat het ooit afgeraakt, voor ons allemaal en voor Gerty.”

De speurders van de FGP werken naar eigen zeggen nog steeds volop aan het onderzoek. Tot op heden is er nooit een concreet spoor gevonden naar een mogelijke dader.