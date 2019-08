Dronken bestuurder (75) rijdt wei in RTZ

25 augustus 2019

16u28 0

Aan de Diestersteenweg in Maaseik is een 75-jarige bestuurder zaterdagavond de controle over zijn wagen verloren. Zijn auto reed daardoor een weiland in. Uit een ademtest bleek dat de man te diep in het glas gekeken had. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.