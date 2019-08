Doodrijder (31) Nederlands koppel blijft aangehouden, Neeroeteren in rouw Birger Vandael

09 augustus 2019

20u53 12 Maaseik De raadkamer van Tongeren heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van de 31-jarige doodrijder van het Nederlandse koppel afgelopen zaterdag. Bij de Maaseikenaar werd een alcoholpromillage van 1,95 vastgesteld, gelijk aan het drinken van ongeveer zeven pintjes. Ondertussen is Neeroeteren in rouw, want behalve dat koppel overleed afgelopen donderdag op diezelfde Kinrooiersteenweg ook een 22-jarige jongeman.

In het Maasland is de Kinrooiersteenweg momenteel gespreksonderwerp nummer 1. Met maar liefst vier dodelijke slachtoffers in een maand tijd, maakte deze beruchte gewestweg tussen Kinrooi en Neeroeteren haar reputatie van ‘dodenbaan’ opnieuw waar. De burgemeesters van beide gemeenten kondigden alvast de komst van een trajectcontrole aan, alsook extra snelheidscontroles en tijdelijke verkeersborden. Ook aan een alternatieve fietsroute wordt gewerkt.

Voor vier mensen uit Neeroeteren komen alle extra maatregelen helaas te laat: de 22-jarige man uit Neeroeteren die op zondag 14 juli overleed, het Nederlands koppel (48 en 49 jaar) dat al een tijdje in Maaseik woonde en de 22-jarige man uit Neeroeteren die donderdag om het leven kwam.

Doodrijder opgesloten

Bij het ongeval zaterdag reed de 31-jarige man uit Maaseik frontaal in op de achterzijde van het voertuig van de Nederlanders. De auto vloog over de rijbaan en botste zwaar tegen een boom. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten, de man overleed in het ziekenhuis. Na de aanrijding van zaterdag legde de man een positieve ademtest af. Hij werd gearresteerd en zondag door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten. De raadkamer verlengde vrijdag zijn verblijf in de gevangenis.

Inmiddels rouwt Neeroeteren om het verlies van de 22-jarige jongen. Omdat we geen uitdrukkelijke toestemming van de familie hebben gekregen om zijn naam te vermelden, doen we dat niet. Toch is het duidelijk dat het verlies een zware impact heeft op de vrienden van de jongeman. Ellen Geerkens kende hem persoonlijk en deelt graag enkele mooie woorden over haar vriend: “We leerden elkaar vier jaar geleden kennen. Eerst in de Delhaize en daarna op het voetbal. In die vier jaar hebben we zoveel mooie tijden beleefd”, vertelt ze.

Liefdevol persoon

Ellen en de jongen deelden de passie voor voetbal. “We besloten samen een ploegje van SSD Opoeteren te coachen, het waren onze toppers. We hebben zoveel gelachen samen, samen onze favoriete liedjes van Linkin Park gezongen, samen ijsjes gegeten… Die momenten zal ik voor altijd koesteren”, aldus Ellen, die hem ook nog toespreekt. “Ik ben dankbaar jou te hebben mogen kennen. Je was zo een liefdevolle persoon die er altijd voor me was en je wist me op te vrolijken wanneer ik een minder momentje had. Iedere match die ik nog zal spelen met ‘onze toppers’ draag ik jou in mijn hart. Rust zacht!”