Dode en zwaargewonden na crash op Ringlaan Maaseik

13 augustus 2019

18u39 5 Maaseik Aan de Ringlaan in Maaseik is rond 17 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een wagen met vier inzittenden ging om nog onbekende reden van de baan.

Het voertuig kwam tot stilstand tegen een boom. Eén inzittende overleed ter plaatse. Twee anderen werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en verkeerden in kritieke toestand. Een vierde is lichtgewond. De rijbaan is afgesloten voor alle verkeer. Later meer.