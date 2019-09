Dertiger schakelt minderjarige kinderen in om diefstallen te plegen



VCT

02 september 2019

14u14 0 Maaseik S. (32) uit het Nederlandse Kerkrade riskeert een celstraf van 1 jaar en een boete van 800 euro voor het plegen van verschillende diefstallen. Hij schakelde een vrouw en twee jonge kinderen van 4 en 6 jaar oud in om onder meer in de Colruyt in Maaseik en Maasmechelen diefstallen te plegen.

De man nam artikels, onder meer tabak, uit de rekken en verzamelde die in de diepvries van de winkel om nadien alles mee te pakken. De winkeldetective in de Colruyt in Maaseik herkende S. op 22 mei van dit jaar van eerder diefstallen. De Nederlander ging steeds op dezelfde manier te werk en schakelde de vrouw en de twee jonge kinderen in als afleiding. Hij wilde zich zo als gezin voordoen om minder op te vallen.

De Nederlander liep eerder al 31 veroordelingen op en had zelf niets toe te voegen voor de strafrechter in Tongeren. Volgens zijn advocaat liep het mis met de man nadat hij als 15-jarige betrokken raakte in een steekpartij en in de jeugdgevangenis belandde.

Vonnis op 30 september.