Dertiger betrapt met gestolen frees in broek: 10 maanden cel VCT

23 juli 2020

15u00 0 Maaseik B.S. (38) is veroordeeld tot tien maanden cel omdat hij op 18 juni een gestolen frees in zijn broek stak in een winkel in Maaseik. De man werd op heterdaad betrapt.

De dertiger gaf toe dat hij op 18 juni samen met een kompaan naar de doe-het-zelf zaak in Maaseik was getrokken. Zijn kompaan ontvreemdde een dominofrees, hijzelf stak een bovenfrees ter waarde van 784 euro in zijn broek. De beveiliging van het toestel werd onklaar gemaakt. Voorbij de kassa werd de dertiger door het winkelpersoneel betrapt. Zijn kompaan kon ontkomen. Naast de celstraf van tien maanden moet B.S. ook een boete van 800 euro betalen.