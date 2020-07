De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met filmmaker Rocky Grispen: “Maaseik heeft de meest mysterieuze markt van Limburg”

Maaseik

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag leidt filmmaker Rocky Grispen ons over de markt van Maaseik, één van de oudste steden in ons land. “En misschien wel de meest mysterieuze", weet Grispen.