Dak met zonnepanelen in brand

22 mei 2019

18u11 0 Maaseik Op de Parkstraat in Maaseik is dinsdagnacht rond 2 uur brand uitgebroken.

Het vuur sloeg door het dak waar zonnepanelen op lagen. Over de oorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het gezin kon tijdig de woonst verlaten. De schade is aanzienlijk.