Colombiaanse drugsbende die Limburger (33) ontvoerde en afperste, bedreigt hem opnieuw via Facebook Toon Royackers

10 juni 2019

09u59 1 Maaseik Een Colombiaanse drugsbende die eerder dit jaar al Limburger Ruben Vanhees (33) uit Maaseik ontvoerde en afperste, bedreigt hem vandaag opnieuw. De daders chanteren hem deze keer via Facebook met zogenaamde ‘compromitterende foto’s’ die van hem zouden bestaan. Maar de Limburger - intussen veilig weg uit Colombia - is er gerust in. “Dergelijke foto’s van mij bestaan immers niet.”

In februari dit jaar kwam Ruben Vanhees plots in een nachtmerrie terecht. Verleid op Tinder door een plaatselijke schone, had hij afgesproken in een plaatselijk café. Daar kwam het effectief tot een gezellig gesprek met de dame die zichzelf ‘Thalia’ noemde. Na enkele Corona’s stelde de dame spontaan voor om mee naar haar appartement te gaan.



Maar in plaats van een romantische avond, kwam de Limburger prompt in een horrorverhaal terecht. Nog geen halfuur later lag hij immers op de achterbank van een ‘Ubertaxi’ - vastgebonden en geblinddoekt door twee met een stroomstootwapen en een mes gewapende mannen. “Ze zetten de muziek loeihard en reden een halfuurtje met mij de bergen in. Uiteindelijk sleurden ze me uit de wagen, waarna ik in een grote rioolbuis langs de kant van de weg moest gaan liggen. Ik was bang, en bad zelfs een weesgegroetje. Al snel was duidelijk dat ze geld wilden.” De langharige Thalia en een vriendin roofden ondertussen Vanhees’ flat leeg.

Na drie dagen ontvoering kon hij gedrogeerd en volledig geplunderd uit de handen van de Colombiaanse drugsbende ontsnappen. In zijn onderbroek kon hij op een onbewaakt moment op de vlucht slaan. “Ik ben al mijn spaarcenten kwijt, maar ik heb vooral vaak gedacht dat het allemaal voorbij was,” verklaarde hij terug in ons land. Gelukkig konden de banken de 23.000 overgeschreven euro’s nadien alsnog recupereren.” De politie in Colombia is met een grootschalig onderzoek gestart. Maar de aanhouding van de daders is intussen helaas nog niet gelukt.

Op Facebook

Dit weekend zag Ruben Vanhees dat één van zijn ontvoerders opnieuw actief was op Facebook. De man werd herkend als één van zijn bewakers. De Limburger stuurde hem meteen een vriendschapsverzoek, in de hoop zo ook meer informatie te kunnen doorspelen aan de Colombiaanse politie.

Maar meteen stuurden de mannen dreigberichten naar hem. De bende is woedend omdat opsporingsfoto’s van hen verspreid werden kort na de ontvoering. Ze dreigen nu compromitterende foto’s te verspreiden van de Limburger. Al is hij daar zelf wel gerust in. “De daders hadden een prostituee geregeld, maar er is helemaal niets gebeurd tussen haar en mij.”

Dat de gangsters nog ooit opgepakt worden is onzeker. De Colombiaanse politie heeft door de onrusten in het land wel andere prioriteiten. Terugkeren naar het land gaat de Maaseikenaar zeker niet doen, omdat de situatie voor hem te onveilig geworden is. Hij woont en werkt intussen in de Oekraïense hoofdstad Kiev.