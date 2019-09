Chauffeur rijdt ree aan BVDH

28 september 2019

20u27 3

Vrijdagavond heeft een 49-jarige man een ree aangereden in de Neeroeterenstraat in Maaseik. De politie van zone Maasland ging ter plaatse. Er was enkel lichte schade aan het voertuig en ook het dier raakte gelukkig niet zwaargewond, want het kon op eigen krachten weglopen.