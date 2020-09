Campus Van Eyck ondertekent Panathlonverklaring Emily Nees

11 september 2020

10u08 0 Maaseik De directie van de Campus Van Eyck heeft woensdag het Panathlon Charter ondertekend in het bijzijn van KRC-voetballer Bryan Heynen, burgemeester Wim Dries, schepen van Sport Kathleen Parthoens en de partners van de UHasselt en Hogeschool PXL. De ethische verklaring doelt erop om enkele gedragsregels vast te leggen in de jeugdsport. “De ondertekening vormde meteen ook het startschot van ons nieuw sportproject”, klinkt het.

Woensdag kwam de directie van Campus Van Eyck samen met Bryan Heynen, Kathleen Parthoens, de leden van de Raad van Bestuur en de partners van de UHasselt en Hogeschool PXL om het charter te ondertekenen. “Geloven jullie ook dat elk kind recht heeft om een sport te beoefenen, om zich te vermaken en in een gezonde omgeving te leven? Vinden jullie ook dat iedereen het recht heeft om getraind en begeleid te worden door competente mensen, en kan deelnemen aan trainingen die aangepast zijn aan hun leeftijd en mogelijkheden? Dat iedereen de kans moet krijgen om kampioen te worden of het niet te worden? Dan staan onze neuzen helemaal in dezelfde richting”, zegt Daisy Merlo, directeur van het Atheneum Campus Van Eyck.

(Lees verder onder de foto)

Startschot nieuw project

“Na de plechtige ondertekening was het tijd om de theorie om te zetten in de praktijk en konden we een training voetbal en multisport bijwonen volgens de principes van ‘Brein centraal leren’ van voetbalcoach Michel Bruyninckx. Dat is een methodiek waarbij ‘mind’ en ‘body’ hand in hand gaan. We vertrekken dan ook vanuit de overtuiging dat leren en studeren niet louter draait om wat er zich in onze bovenkamer afspeelt, maar vergemakkelijkt kan worden door lichamelijke bewegingen en fysieke interactie.”

“De ondertekening van de ethische verklaring vormt ook meteen het startschot was van ons nieuw sportproject ‘Don’t wish, GO! for it!’. Zo kunnen al onze leerlingen vanaf het vijfde leerjaar kiezen om vier uur extra sportles te volgen in een aangepast lessenrooster, ongeacht welke studierichting ze volgen.”