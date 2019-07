Burgemeester Maaseik wil processierups zwaarder aanpakken: “Volgend jaar zetten we helikopters in” Marco Mariotti

02 juli 2019

14u45 0 Maaseik Als het van burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) afhangt, worden er volgend jaar helikopters ingezet in het bestrijden van de processierups. Met biocide zouden dan grotere gebieden kunnen worden aangepakt. “Nu is het een traag en veel te duur proces", zegt Tolleraere.

Het krioelt in Maaseik van de processierupsen, en het bestrijden is niet effectief genoeg. Eén volledige, volwassen boom aanpakken, waar de rupsen nog verspreid zitten, neemt één ganse dag in beslag. De kans bestaat dan ook nog dat de beestjes terugkeren.

“Dat is onbegonnen werk en onbetaalbaar", zegt Tollenaere. “Het privébedrijf komt en zuigt de nesten van de bomen. We betalen dit bedrijf 150 euro per uur en de zuiginstallatie is dan ook zeer duur. We hebben wel beslist in het college dat we het budget gaan verdubbelen zodat de aannemer kan doorwerken en eventueel ook opnieuw kan terugkomen indien nodig.”

Als dit budget op is, wordt opnieuw samengezeten. “Samen met de kosten van de preventieve behandeling, gaan we dan al richting 100.000 euro dit jaar. We blijken ook de enige gemeente te zijn die op privéterreinen nesten opzuigen. In andere gemeenten moeten mensen zelf aannemers contacteren om te komen branden of opzuigen.”

Tollenaere wil contacten leggen met hogere overheden, want volgens hem gaat die over volksgezondheid en overstijgt het de lokale problemen. “Het is teveel voor de burgers, en ook een bedreiging voor het fietstoerisme en voor de jeugd die hier op bivak komt in onze mooie natuur. Voor volgend jaar willen we zwaardere middelen zoals in Duitsland waar men met vliegtuigen en helikopters werkt.”

