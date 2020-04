Burgemeester Maaseik roept straatracers een halt toe: “Stop ermee! Er is geen plaats in onze ziekenhuizen” Dirk Selis

04 april 2020

15u46 0 Maaseik “We krijgen veel klachten over straatracers die met enorme overdreven snelheden door de straten van Maaseik scheuren”, zegt burgemeester van Maaseik Johan Detollenaere (Open Vld). “Ik meld graag even dat er ook in Corona-tijden controles zijn. Ze tonen helaas ook aan dat sommige mensen nu blijkbaar anders gaan rijden.”

Maar de Maaseikse burgemeester waarschuwt voor dit nieuwe rijgedrag. “Doe dat niet. We hebben in onze ziekenhuizen geen plaats om de gevolgen van dat gedrag op te vangen. Gisteren werd er geflitst in onze zone. In Maaseik werden 371 voertuigen gecontroleerd en werden er maar liefst 77 overtredingen vastgesteld. De uitschieter in Maaseik was er eentje van 114 km/u waar je 70 mag rijden. In Dilsen-Stokkem bestond er zo’n straatracer in om 153 km/u waar je 90 mag rijden. Die mensen zijn gelukkig binnenkort hun rijbewijs kwijt. Hou het alsjeblief ook op de weg veilig, nu meer dan ooit!”