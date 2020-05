Burgemeester Maaseik roept met Nederlandse collega op tot openen van grens: “Inwoners gingen in één dag van blijheid naar frustratie” Birger Vandael

10 mei 2020

12u45 1 Maaseik Burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld) en zijn Nederlandse collega Jos Hessels, burgemeester van grensgemeente Echt-Susteren, hebben zich zondag verzoend op de Pater Sangersbrug in Maaseik. “Ik richt me tot minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en vraag hem om zijn eigen Ministerieel Besluit toe te passen of aan te passen. Voor ons bestaan er al decennia geen grenzen meer.”

De symbolische actie van de Maaseikse burgemeester was een antwoord op de warrige communicatie die er de voorbije dagen werd gevoerd rond het al dan niet toelaten van bezoek van Belgen aan Nederlandse families. In de grensgemeenten in het Maasland wonen veel personen die familieleden hebben over de grens. “Zij gingen in één dag van hoop en blijdschap naar frustratie en angst", zegt Tollenaere.

Veel vragen

De burgemeester kreeg de afgelopen dagen heel wat vragen over de wetgeving. “We kunnen mensen moeilijk beboeten als ze gisteren nog in de kranten lazen dat ze naar Nederland mogen. Ik heb de politie gevraagd enige mildheid te tonen bij de controles. Verder vind ik dat het gedaan moet zijn met de discriminatie van inwoners en het stigmatiseren van de situatie in Nederland, want dat klopt niet.”

Volgens Tollenaere blijft het belangrijk de maatregelen toe te passen: “Ik reken op de burgerzin van iedereen om de bubbel van vrienden en familie te beperken en dat kunnen we naar mijn mening ook over de grenzen heen.”