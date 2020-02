Broer gesneuvelde IS-strijder schuldig aan deelname terroristische organisatie, nadat hij geldsommen opgestuurde naar Syrië Tim Van der Zeypen

13 februari 2020

14u00 0 Maaseik Een 36-jarige man uit Maaseik is door de rechtbank van Mechelen schuldig bevonden aan deelname aan Islamitische Staat (IS). De dertiger stuurde in 2016 twee keer een geldsom op naar zijn broer die daar aan het vechten was. Hij kreeg een celstraf van dertig maanden met uitstel.

In 2017 kwamen de feiten aan het licht. Toen had Western Union twee verdachte financiële transacties tegengehouden van net geen 4.000 euro. Dat geld werd door de dertiger overgemaakt naar zogeheten ‘moneycollectors’ in Libanon.

“Deze ‘moneycollectors’ ontvangen geld van sympathisanten en familieden van Syriëstrijders en zorgen er vervolgens voor dat deze geldsommen bij de strijders geraakt”, verduidelijkte Federaal procureur Antoon Schotsaert vorige maand op zitting in Mechelen.

Omvang niet belangrijk

Met dat geld werd volgens de Federaal procureur wapens en munitie aangekocht. “En zo ondersteun je mee de strijd van IS”, voegde procureur Schotsaert nog toe. “Bovendien is het gestorte bedrag niet belangrijk. Het gaat om de intentie”.

De 36-jarige Limburger ontkende met klem. “Mijn broer was getrouwd met een Nederlandse en ze hebben er kinderen gekregen. Het geld was om eten te kopen voor de kinderen en om hen terug naar België te kunnen halen”, beweerde de dertiger.

Ontzet uit rechten

Zijn advocaat vulde aan: “Waar staat er bovendien dat zijn broer het geld heeft ontvangen en waar staat er dat er met het geld, wapens en munitie zijn aangekocht?” Aan de zijde van de verdediging vroegen ze daarom de vrijspraak.

Alleen gingen de rechters in Mechelen daar niet op in en werd de dertiger schuldig bevonden. De 36-jarige kreeg nu een celstraf van dertig maanden met uitstel en een geldboete van 3.000 euro. De Limburger werd ook nog vijf jaar ontzet uit zijn rechten.

Zowel de broer van de dertiger als zijn Nederlandse schoonzus zijn inmiddels gestorven in Syrië. De broer van de 36-jarige sneuvelde in 2018, zijn schoonzus een jaar later. Hun kinderen werden recent gerepatrieerd via Frankrijk. Ze verblijven momenteel in Nederland.