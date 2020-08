Boete voor blaffende honden Birger Vandael

03 augustus 2020

Politie Maasland heeft in de nacht van zondag op maandag een GAS-boete uitgeschreven voor nachtlawaai. Dit was afkomstig van een aantal honden die zich bevonden op het terrein van een woning in de Maaseikse Dornernieuwstraat. Toen de dieren zich lieten horen, was het ongeveer 3 uur ‘s nachts. De boete werd ter plaatse overgemaakt.