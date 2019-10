Bestuurder knalt tijdens gsm’en tegen paal RTZ

31 oktober 2019

23u30 0

Op de parking van het Cultuurcentrum aan de Van Eycklaan in Maaseik is donderdagmorgen omstreeks 7.25 uur een auto tegen een verlichtingspaal gebotst. Door de klap werd de paal volledig uit de grond gerukt. De 42-jarige bestuurder op de parking dacht dat hij nog in ‘neutraal’ stond met zijn wagen, terwijl hij op zijn gsm bezig was. Zijn auto bleek echter in ‘drive’ te staan, waarop hij tegen de paal is gereden.