Bende verhandelt twee jaar lang honderden kilo’s heroïne: leider krijgt 8 jaar cel VCT

03 oktober 2019

16u41 0 Maaseik Zes Rotterdammers en een Nederlandse Spanjaard zijn veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden tot 8 jaar omdat ze tussen 2015 en 2017 via een opslagplaats in Maasmechelen honderden kilo’s heroïne verhandelden. Ze richtten een callcenter op voor drugs op bestelling met een carwash als dekmantel. De verkoop leverde de twee kopmannen op twee jaar tijd 4 miljoen euro op.

De bende was al langer actief in Nederland. In 2015 verplaatsten de Rotterdammers hun werkterrein naar België. Daarvoor huurden ze een woning in Maasmechelen. Ze waren goed gestructureerd en verkochten dagelijks ruim 560 gram drugs. Tussen augustus 2016 en september 2017 verhandelde het netwerk 100 kilo heroïne en 1,5 kilo cocaïne.

Het pakhuis in Maasmechelen deed dienst als een soort callcenter waar de drugsbestellingen via dealerlijnen werden geplaatst. Kopman Yassine J. (37) uit Rotterdam, een zware jongen met een ellenlang strafblad, zorgde voor de aanlevering van de drugs uit Nederland. In de Rotterdamse carwash van de “patron” of de“minister president”, zoals de dertiger op de tap genoemd werd, werd de drugs aangemaakt, versneden en verpakt. Yassine J. werd als leider van de bende veroordeeld tot 8 jaar cel en een boete van 40.000 euro.

Bazen

De woning in Maasmechelen werd volgens de strafrechter zeer bewust uitgekozen als uitvalbasis om de drugs vanuit Nederland naar België te halen en daarna te verdelen naar een afzetmarkt in het Luikse. Yassine was onbetwistbaar de leider van de bende in Nederland. Hij zorgde voor alle kosten zoals de aanschaf en herstelling van (huur)voertuigen, de aankoop van GSM’s en de uitbetaling van ‘de jongens’, die hij als chauffeurs inschakelde om de heroïne en de cocaïne te transporteren.

Tweede kopman Eddine G. (30) leidde de operaties van de bende vanuit de woning in Maasmechelen. Yassine gaf hem daarvoor geregeld de nodige instructies. Hij moest discreet zijn, zo klonk het op de tap, tonen aan de jongens wie de baas was en dat ze discipline moesten hebben. Eddine werd veroordeeld tot zes jaar cel en een boete van 32.000 euro. De vijf ander beklaagden kregen celstraffen tussen de 40 maanden en de vier jaar en een boete van 16.000 euro elk.

Automatische vuurwapens

Op 3 juli 2017 viel de politie binnen in de woning in Maasmechelen. Ze vonden er ruim 38.300 euro cash geld, 16 zakken met 4,8 kilo heroïne en 56 gram cocaïne. In de Rotterdamse carwash ontdekte de politie onder meer 20 kilo heroïne in een verborgen compartiment van een voertuig, twee automatische vuurwapens en ruim 36.700 euro contant geld. In de woning van de ouders van Yassine lag nog eens 160.760 euro cash geld, samen met een stroomstootwapen en een kogelvrij vest. Al de sommen die tijdens de huiszoekingen gevonden werden, werden verbeurd verklaard.

4 miljoen euro illegale winst

Kopmannen Yassine J. en Eddine E. krijgen de zwaarste rekening gepresenteerd. Volgens de strafrechter incasseerden zij de illegale winst van de drugshandel. Dat bracht hen op twee jaar tijd 4 miljoen euro op: 2,5 miljoen voor Yassine en 1,5 miljoen euro voor Eddine. Ook die sommen werden verbeurd verklaard. De strafrechter tilde zwaar aan de hoeveelheid verhandelde drugs, de lange tijdspanne waarin de bende de drugs verkocht en het strafregister van zes van de zeven beklaagden en legde de straffen daarom effectief op en niet (deels) met uitstel zoals door de verdediging gevraagd werd.