Baan Opoeteren-As versperd na frontale klap met twee bestelwagens RTZ

04 juli 2019

19u04 5 Maaseik Op de Kasteelstraat in Opoeteren bij Maaseik botsten donderdagnamiddag twee bestelwagens frontaal op elkaar. Het ongeval gebeurde kort voor 17 uur, vlak bij het kasteel ‘De Schans’.

Beide bestuurders liepen bij de klap verwondingen op. Meteen was ook de verbindingsweg van Opoeteren naar As en Opglabbeek even volledig versperd voor alle verkeer. Brandweerpost Maaseik moest ter plaatse komen om de rijbaan na het ongeval weer schoon te spuiten. Kort voor 18 uur kon het verkeer opnieuw gebruikmaken van de verbindingsweg.