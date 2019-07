Auto breekt in twee na crash tegen boom, bestuurder (22) overlijdt ter plaatse Marco Mariotti

14 juli 2019

17u47 54 Maaseik Bij een zwaar verkeersongeval op de Neeroetersesteenweg, op de grens van Kinrooi en Neeroeteren, is zondag in de late namiddag een automobilist om het leven gekomen.

Het slachtoffer - de 22-jarige S.C. uit Neeroeteren - botste met de wagen tegen een boom en was op slag dood. Het voertuig brak in meerdere stukken, en er waren twee takelwagens nodig om alles weg te slepen. Over de oorzaak van het ongeval is voorlopig nog niets geweten.

Wel is de Neeroetersesteenweg een beruchte baan, die de mogelijkheid om snel te rijden combineert met rijen bomen naast de weg. Het lichaam is intussen al overgebracht naar de begrafenisondernemer. De weg zal elk moment weer open zijn voor het verkeer.