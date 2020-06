Atheneum Campus Van Eyck wuift haar laatstejaars wel heel origineel uit en lanceert de ... Drive-in Proclamatie Dirk Selis

02 juni 2020

17u09 0 Maaseik Op 29 juni organiseert Atheneum Campus Van Eyck traditiegetrouw haar proclamatie voor haar afstuderende leerlingen. “Omdat zij ondanks deze Corona-crisis een kroon op hun studiewerk verdienen, hebben we een originele oplossing bedacht”, zegt directeur Daisy Merlo van het Atheneum Campus Van Eyck. “De Drive-in Proclamatie!”

“De coronacrisis heeft al heel wat flexibiliteit en creatief denkwerk vereist in het onderwijs. Na een brainstorm met enkele creatieve collega’s en na input van onze leerlingen, hebben we besloten een drive-in te organiseren aan Atheneum Campus Van Eyck in Maaseik", legt directeur Daisy Merlo van het Atheneum Campus Van Eyck uit. “We willen namelijk absoluut dat de leerlingen in bijzijn van hun ouders en medeleerlingen de proclamatie krijgen die ze verdienen, maar in een uniek ander jasje.”

Langs de passagierszijde

‘Hoe gaan we te werk?’, gaat Merlo verder. “De leerlingen komen met hun ‘bubbelgenoten’ in de auto naar de parking van het Atheneum gereden. We bewaren voldoende afstand tussen de wagens. Elke afgestudeerde neemt plaats op de passagierszijde. Wanneer een leerling wordt geproclameerd, stapt deze uit en blijft naast de wagen staan. De klastitularissen overhandigen de diploma’s. Nadat iedereen zijn diploma in ontvangst heeft genomen vliegen de afstudeerhoedjes de lucht in voor een memorabel fotomoment. Een erehaag van leerkrachten voor hun pas afgestudeerde leerlingen die van de parking afrijden vormt de spreekwoordelijke kers op de taart.”