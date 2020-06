Alle verdachten in ontvoeringszaak 13-jarige jongen ontkennen: “Mijn cliënt is er zelfs niet toe in staat” Marco Mariotti

09 juni 2020

11u03 0 Maaseik De verdachten in de Genkse ontvoeringszaak van de De verdachten in de Genkse ontvoeringszaak van de 13-jarige jongen die vandaag voor de raadkamer moesten verschijnen, ontkennen hun betrokkenheid. Zo zou één zus van Khalid Bouloudo enkel ‘de brievenbus hebben leeggemaakt’ van het huis waar de tiener werd gegijzeld. In de namiddag beslist de raadkamer hoeveel van de acht verdachten aangehouden blijven.

Acht verdachten onder vertegenwoordiging van hun advocaten verschenen vandaag voor de raadkamer. Advocaat Hans Valkenborg vroeg uitstel voor zijn cliënt Lahoussine El Haski, een imam uit Maaseik. “We vragen uitstel en willen het dossier beter bekijken”, klinkt het.

Meester Abdel Belkhouribchia was dan weer heel duidelijk. Zijn cliënt zou verdacht zijn van de mede-uitvoering van de kidnapping. “Ik vraag het elektronisch toezicht voor mijn cliënt. Hij ontkent elke betrokkenheid. Natuurlijk kent hij de andere verdachten, maar dat wil niets zeggen. Er bestaat nog zoiets als het vermoeden van onschuld. Hij verklaart trouwens dat hij niet eens in staat is om de dingen uit te voeren waar hij van wordt verdacht. Wat hij daar exáct mee bedoelt, weet ik niet.”

De raadkamer buigt zich ook over de aanhouding van Samira Bouloudo. “Maar ik ga helemaal niets communiceren”, zei Els Jeuris kort na afloop. Zus Naima zou volgens Jef Vermassen enkel de brievenbus hebben leeggemaakt en de diepvries gevuld. “Want haar ouders kwamen stilaan terug van Marokko. Ze werkt áltijd in twee diensten en kan dat ook bewijzen.”

In de namiddag beslist de raadkamer hoeveel van de acht verdachten aangehouden blijven.