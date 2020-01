Al meer dan tachtig aanmeldingen voor Bokkenrijdersfilm: “Meerderheid wil duidelijk acteren” Marco Mariotti

26 januari 2020

12u39 0 Maaseik De oproep voor acteurs en crewleden die de Bokkenrijdersfilm van Rocky Grispen moet helpen maken, heeft al meer dan tachtig aanmeldingen opgeleverd. En nog meer aanmeldingen zijn welkom. “De overgrote meerderheid wil acteren", weet Rocky al.

De interesse om mee te werken aan ‘Zondebokken', de film van Rocky Grispen blijkt nu al bijzonder groot. Na een oproep vlak voor het weekend kreeg de regisseur al 81 aanmeldingen binnen van mensen die willen meewerken. “En dat aantal groeit constant, maar hoe meer aanmeldingen hoe beter", vertelt hij.

Zowat tachtig procent van alle geïnteresseerden ziet vooral een rol als acteur zitten. “De anderen willen meehelpen zoeken naar locaties, het ontwerpen van rekwisieten, ondersteunen van de productie of sponsoren. Op 15 februari zal de Kick-Off plaatsvinden in Maaseik waar het hele proces uit de doeken wordt gedaan. Twee weken later zullen audities plaatsvinden.”

‘Zondebokken’ gaat over de legendarische Bokkenrijders die onder meer in Maaseik en andere delen van Limburg actief waren.

De ‘roversbende’ uit de 18de eeuw spreekt vandaag nog steeds tot de verbeelding. Volgens sommigen was het een georganiseerde bende die in opstand kwam tegen de rijken en zelfs de voorloper was van de Franse Revolutie. Anderen noemen het losse trosjes dieven die over één en dezelfde kam werden geschoren onder het mom van ‘Bokkenrijder’. De bok stond destijds symbool voor de duivel.

Het verhaal van de film gaat over een fanatiek gelovige misdaadbestrijder die als missie heeft om de Bokkenrijdersbende op te rollen. Door zijn gedrevenheid ontspoort het onderzoek compleet en veranderen de dappere Bokkenrijders langzaam in zondebokken.”

Onschuldigen

Vanaf 1775 zijn er in Limburg inderdaad massaal ‘bokkenrijders’ opgeknoopt of onthoofd. Drossaard Jan Clerx was verantwoordelijk voor die vele doden. Hij maakte met harde hand effectief een einde aan de vele overvallen van dievenbendes in die tijd, ten koste van vele onschuldigen die vaak onterecht de stempel van ‘bokkenrijder’ kregen opgeplakt.

Op zaterdag 15 februari om 14 uur wordt er een informatiemiddag gehouden in het atelier van Jan Winkels aan de Diestersteenweg 211 in Maaseik. Acteurs en andere geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 7 februari aanmelden via de website www.zondebokken.be.