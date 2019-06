29 houten cabines brengen bezoekers van Het Warredal ‘back to nature’ Birger Vandael

25 juni 2019

16u40 0 Maaseik Deze week kampeert het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’ een week lang in onze provincie. Elke dag komt een andere parel aan bod en achter elke locatie schuilt een uniek verhaal. Wij laten de gastheren en gastvrouwen aan het woord en brengen al het moois wat Limburg te bieden heeft in beeld.

Op woensdag blijft het programma in Neeroeteren waar het pittoreske en groene domein Het Warredal gelegen is. In het ‘Nutchel-gedeelte’ liggen 29 charmante Cosy Cabins die mensen willen terugbrengen naar hun roots. “Het concept is eigenlijk een ideetje van mijn papa”, bekent Kristel, die samen met haar assistente Els aan het roer staat. “Hij heeft de hele wereld rondgereisd. In het Sloveens Bled lag er een gelijkaardig concept. Mijn papa was hierdoor zeer gecharmeerd en dit concept hebben we hier uitgewerkt.”

‘Back to nature’, dat betekent geen televisie, geen wifi, geen elektriciteit en geen technologische snufjes. Mensen moeten zelf hun kachel en de olielampen aansteken. “Ons publiek is erg gevarieerd”, zegt Kristel. “Soms zijn het koppeltjes die de rust en de romantiek opzoeken, soms zijn het oma’s en opa’s die met hun kleinkinderen komen, soms zijn het vriendinnen of zelfs mensen die in hun eentje komen. Het enige wat we eigenlijk niet zien zijn gezinnen met pubers. Blijkbaar kunnen zij toch hun smartphone maar moeilijk loslaten”, grijnst ze.

Ontsnappen

Het concept geeft mensen de kans om te ontsnappen aan hun drukke job en de chaos van een stad. “Je ziet soms ook bedrijven die hier een teambuilding houden of personen die hersteld zijn van een burn-out en proberen de orde in hun leven te bewaren. Qua activiteiten delen mensen alles zelf in. Sommigen zien we enkel bij het inchecken en het uitchecken. Ze drinken een glas wijn in hun cabine en genieten van de stilte. Anderen gaan voortdurend wandelen, zoeken een activiteit op in de buurt of lezen een boek in het bos. Het is wel leuk hoe personen hier vaak gestrest aankomen omdat ze in de file hebben gestaan en enkele dagen later uiterst relaxed terug vertrekken.”

Niet zelden krijgen Kristel en Els de vraag van mensen om nog een paar dagen bij te boeken: “Dat gaat niet altijd, want het concept is best een succes. Ik had nooit gedacht dat er zoveel behoefte zou zijn aan een dergelijk idee, maar het bos verkoopt zichzelf. Wij verhuren trouwens nooit voor één nacht omdat we vinden dat je in zo’n korte periode niet tot rust kan komen. Het is als het ware een beleving die we aanbieden en die moet je dan ook ten volle ervaren.”