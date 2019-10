17-jarige rijdt dronken met auto van mama tegen boom RTZ

13 oktober 2019

Aan de Grotlaan in Maaseik is zaterdagochtend omstreeks 3.20 uur een 17-jarige bestuurder geslipt en tegen een boom geknald. Hijzelf en zijn minderjarige passagiers liepen daarbij lichte verwondingen op. De jonge bestuurder zonder rijbewijs had even de auto van zijn mama geleend. De lokale politie kwam ter plaatse voor een verhoor.