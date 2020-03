“Nederlanders moeten hier niet meer komen tanken.” Burgemeesters van Limburgse grensgemeenten trekken aan alarmbel Marco Mariotti

20 maart 2020

13u56 0 Maaseik In Kinrooi zijn 700 Nederlanders in vijf uur tijd tegengehouden aan de grens. Ze wilden allemaal komen tanken. Burgemeesters van Kinrooi tot Lanaken houden nu grenscontroles. Johan Tollenaere (Open Vld) van Maaseik wil dat zelfs 24 uur op 7. “Zonder grondige reden of attest van de werkgever geraak je als Belg het land niet uit, of kom je er als Nederlander niet in”, klinkt het in koor bij de burgemeesters.

Maaseikenaren die in Nederland willen gaan winkelen grensgemeenten Stramproy of Susteren zetten dat idee maar beter uit hun hoofd. Burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) zet permanent politiecontrole in aan de grens.

“Winkelen in het buitenland mag nu niet”, zegt burgemeester Tollenaere. “Je kan enkel naar Nederland voor essentiële zaken, dus enkel voor het werk en familiale aangelegenheden zoals co-ouderschap. Vraag attesten aan uw werkgever. De politie gaat permanent controles doen. Ik heb ook voorgesteld versterking te vragen aan het bovenlokale niveau om die controles de klok rond te kunnen doen. De regels in onze beide landen zijn anders en dus moeten we dit doen volgens mij.”

Nederland blijft een eiland op de wereld Marino Keulen, burgemeester Lanaken

Marino Keulen (Open Vld) staat zijn collega bij, maar vindt 24 uur op 7 controle niet nodig. “Ik heb als voorzitter van het politiecollege in Lanaken-Maasmechelen gevraagd om gerichte acties uit te voeren. Je moet je manschappen gericht inzetten, ik zie het meer als vliegende brigades.”

Volgens Keulen ligt het grote probleem bij de Nederlanders die niet wakker schieten. “Zij zijn momenteel een eiland in de wereld. Zij denken dat ze nog steeds beschermd zijn. Ik link het aan een falend beleid in Den Haag. We hebben zoveel grensovergangen in onze polititezone: van de E314 in Boorsem tot Veldwezelt en Smeermaas, en dan haal ik nog niet aan waar je overal te fiets of te voet kunt oversteken.”

Zot geworden

Lanaken heeft 4.400 grensarbeiders en 6.800 Nederlanders die in hun gemeente wonen. “Natuurlijk kan je de grens niet compleet dichtgooien, want dan leg je alles lam. Wie werkt mag oversteken. Maar ik hoop dat deze controles bijdragen aan het wakkerschudden van de Nederlandse overheid. Ik ben ook zelf aan de grens gaan staan bij een controle en dan zie je de Nederlanders teken naar mij doen dat ik ‘zot’ geworden ben. Ze zitten duidelijk twee weken achter op ons. Velen bij ons zouden de maatregelen toen ook overdreven hebben gevonden.”

700 Nederlanders moeten terug sturen in vijf uur tijd Jo Brouns (CD&V), burgemeester Kinrooi

Jo Brouns (CD&V) burgemeester van Kinrooi zag donderdagnamiddag hoe 700 Nederlanders in vijf uur tijd rechtsomkeer moesten maken. “Ze kwamen allemaal om te tanken, maar dat is nu niet de bedoeling meer. We controleren in Molenbeersel en Kessenich, maar wie wil glipt door de mazen van het net. Minister Pieter de Crem heeft mij laten weten contact te hebben met het Nederlandse kabinet waar ze mee zijn met het verhaal. Op korte termijn gaan ze de Nederlanders bewust maken van het feit dat verplaatsingen niet nodig zijn, en zéker niet naar de buurlanden.”

Federaal probleem

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van gemeente Maasmechelen was donderdag al in Nederland te gast bij tv-zender L1 en wilde daar de gelijkaardige boodschap overbrengen. “Dit is een federaal gegeven. Strikt genomen kan je de Nederlanders niet verbieden om hier te komen tanken, maar we raden ze het wel ten zeerste af. Het probleem van ‘overstekende' Nederlanders moet binnen de federale overheid worden aangepakt.”

Wie koppig blijft en per sé de grens over wil zonder geldige reden riskeert een boete van 350 euro.

