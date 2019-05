‘Colruytdief’ (32) gevat in Maaseik MMM

15u44 0 Maaseik Op Kloosterbempden in Maaseik is woensdag een 32-jarige Nederlander betrapt tijdens een diefstal.

De man sloeg toe in warenhuis Colruyt en komt in aanmerking voor gelijkaardige feiten in Maasmechelen en Eupen. De man uit Kerkrade werd naar het commissariaat gebracht voor verder onderzoek. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.