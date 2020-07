‘Boerkavrouw’ en partner van Khalid Bouloudo ook achter tralies in ontvoeringszaak 13-jarige Birger Vandael

18 juli 2020

10u18 0 Maaseik In navolging van de zussen van Maaseikenaar Khalid Bouloudo zit nu ook diens vrouw Khadija achter tralies omwille van haar mogelijke betrokkenheid in het onderzoek naar de In navolging van de zussen van Maaseikenaar Khalid Bouloudo zit nu ook diens vrouw Khadija achter tralies omwille van haar mogelijke betrokkenheid in het onderzoek naar de gijzeling van de 13-jarige jongen uit Genk. Haar verblijf in de gevangenis werd afgelopen vrijdag door de raadkamer verlengd, nadat ze eerder deze week werd opgepakt.

De echtgenote van Bouloudo wordt ervan verdacht te hebben ingestaan voor de bewaking van het jongetje. Ze zou hem mogelijk ook eten hebben gebracht. Eerder kwam Khadija reeds in de media omdat ze één van de zes ‘boerkavrouwen’ was die weigerde haar boerka af te leggen. Ze leerde Bouloudo kennen in Syrië.

In totaal zitten nu veertien personen in de cel in het onderzoek naar de gijzeling. Deze week werden nog twee andere verdachten achter slot en grendel opgesloten voor hun mogelijke betrokkenheid bij het ophalen van het losgeld.