Exclusief voor abonnees “Als ik oma terugzie, eten we taart om het te vieren”: Deze Limburgers kunnen niet wachten om de grens weer over te kunnen Emily Nees

28 mei 2020

16u53 0 Maaseik In de Limburgse grensgemeenten begint de coronacrisis zwaar door te wegen. Al bijna 10 weken lang moeten bewoners hun familie in Nederland missen, en nog steeds is er geen concrete datum waarop de grens met Nederland open zal gaan, zelfs niet uitsluitend voor familiaal bezoek. Dat zorgt voor heel wat frustraties. “Oma mist mij heel fel”, getuigt Glenn Nijssen uit Lanaken. “Toen ik vernam dat er geen Nederlandse mensen in onze bubbel mochten, was ik echt boos. We waren al plannen aan het maken om naar haar te gaan, maar die zijn in het water gevallen.”

Eind maart gingen de grensovergangen tussen België en Nederland onherroepelijk dicht in de strijd tegen het coronavirus. Heel wat mensen met familieleden over de grens, kunnen dus al maanden niet meer op bezoek bij elkaar. De regels over de contactbubbel worden steeds verder versoepeld, maar gelden uitsluitend binnen de grenzen van ons land. Wanneer de grens met Nederland weer opengaat, is nog steeds absoluut niet duidelijk. Ook Chantal Geraedts (31) uit Maaseik is niet tevreden. “Ik ben echt teleurgesteld in de Belgische regering”, vertelt ze.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen