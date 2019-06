Zuid-Vlaams Ardennenfeest schenkt maar liefst 7.000 euro aan Team Neushoorn Lieke D'hondt

27 juni 2019

17u37 0 Maarkedal De organisatoren van het Zuid-Vlaams Ardennenfeest schenken in Maarkedal een cheque van 7.000 euro aan Team Neushoorn. Zij organiseren acties om geld in te zamelen voor het kinderkankerfonds en ondersteunen initiatieven die het Kinderkankerfonds willen steunen.

Team Neushoorn draait rond Felix, die op 2,5-jarige leeftijd leukemie kreeg. Zijn mama Tine en papa Carl besloten Team Neushoorn, genoemd naar zijn favoriete knuffel, op te richten om mensen te informeren over de toestand van Felix en om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. “Het geld wordt gebruikt voor onderzoek naar kanker, maar ook om patiëntjes wat afleiding te bezorgen”, vertelt Tine. “We zijn heel opgetogen met de gift van het Zuid-Vlaams Ardennenfeest. Zevenduizend euro is een fantastisch bedrag. Het brengt onze teller op bijna 100.000 euro, waarvoor dank.”