Zoek mee naar de schatkist van Vlieg tijdens nieuwe zomerzoektocht in Maarkedal Lieke D'hondt

21 juni 2019

15u34 0 Maarkedal ‘Schatten van Vlieg’ strijkt deze zomer neer in Maarkedal met een nieuwe wandelzoektocht. Families worden uitgedaagd om opdrachten en raadsels op te lossen en zo de code te kraken om de schatkist van Vlieg te openen. De beloning voor het harde zoekwerk is een boekje boordevol spelletjes.

De Schatten van Vlieg vervangt de traditionele zomerzoektocht van de gemeente Maarkedal. Na tien edities met heel wat deelnemers, wil de gemeente een breder publiek aanspreken. “Schatten van Vlieg is een eerder laagdrempelige actie die zich vooral richt op gezinnen met jonge kinderen tot twaalf jaar en waaraan zowel inwoners als verblijfstoeristen kunnen deelnemen”, duidt schepen van toerisme Isabel Van Quickelberghe de keuze voor het nieuwe concept. De familiezoektocht loopt over een parcours van vijf kilometer in Maarkedal. Deelnemen kan gratis tussen 29 juni en 31 augustus. De deelnameformulieren vind je in de bibliotheek, bij de dienst Burgerzaken of op de website van de gemeente.