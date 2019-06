Zesdejaars van De Kleine Reus nemen afscheid van de basisschool Lieke D'hondt

28 juni 2019

16u17 2

De 24 zesdejaars van basisschool De Kleine Reus in Maarkedal hebben reden tot feesten. De leerlingen van de afdeling in Nukerke en Maarke-Kerkem hebben hun getuigschrift op zak en maken in september de grote stap naar het middelbaar onderwijs. Reden genoeg voor een feestje. En nu: genieten van de vakantie.