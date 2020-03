Ze wilden nog wel, maar het mag niet: De Kluivers moeten optreden in openlucht voor rusthuisbewoners annuleren Lieke D'hondt

13u45 4 Maarkedal Het had een toffe muzikale namiddag moeten worden voor de bewoners van woonzorgcentrum Ter Gauwen in Maarkedal, maar het coronavirus heeft er anders over beslist. De Kluivers moeten op bevel van de burgemeester hun optreden, dat buiten het rusthuis zou plaatsvinden terwijl de bewoners zelf binnen bleven, annuleren.

“Na de beslissing van de regering om alle rusthuizen te sluiten voor bezoek, kreeg onze folkloristische groep De Kluivers al veel annuleringen”, vertelt Eric Desmaele. “Voor ons is dat niet plezant, maar ook de rusthuisbewoners zijn daardoor teleurgesteld. Zij kijken namelijk al dagen op voorhand uit naar zo’n optreden. Ons groepje brengt muzikale animatie met accordeon, zang en drum. We spelen liedjes uit de tijd van toen, die allemaal heel herkenbaar zijn voor de bewoners.”

Gratis en in openlucht

“Na de vele annulaties groeide bij ons het idee om een gratis optreden te geven in openlucht voor de bewoners van woonzorgcentrum Ter Gauwen in Etikhove. De directrice en het personeel waren meteen enthousiast en we hadden al de nodige voorbereidingen getroffen om met de hele groep op te treden. Zanger José Pollez, drummer Paul Dupont en ikzelf op de accordeon. Woensdagochtend hebben we de plannen veranderd en besloten dat er maar twee muzikanten zouden optreden, om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen die de regering heeft opgelegd. We stonden al klaar om te vertrekken toen we van de directie het bericht kregen dat de burgemeester het evenement had verboden.”

De Kluivers vinden het verbod vooral jammer voor de bewoners van Ter Gauwen. “We hebben alle begrip voor de beslissing van de burgemeester en we begrijpen de noodzaak van de overheidsmaatregelen, maar we zijn ontgoocheld dat we de bewoners geen leuke namiddag kunnen bezorgen in deze periode van isolement. Van zodra de overheidsmaatregelen opnieuw versoepeld worden, spreken we met de directie een nieuwe datum af om toch een gratis optreden in openlucht te geven voor de rusthuisbewoners”, belooft Desmaele.