WZC Haagwinde verliest oudste bewoner Martha Geeraerd op 108-jarige leeftijd Lieke D'hondt

13 november 2019

14u58 4 Maarkedal In woonzorgcentrum Haagwinde in Maarke-Kerkem (Maarkedal) is Martha Geeraerd op 108-jarige leeftijd overleden. Martha was de oudste bewoner van de Haagwinde.

Een vijftal jaar geleden verhuisde Martha van haar huis in Oudenaarde naar woonzorgcentrum Haagwinde. Daar genoot ze van haar oude dag. Martha heeft een rijk leven gekend en ging als jonge vrouw aan de slag als dienster bij rijke families in Brussel. Daarna werkte ze in een spinnerij in Oudenaarde. In haar vrije tijd maakte ze graag uitstappen en ging ze regelmatig op reis. Martha kende ook groot verdriet in haar leven: haar enige zoon verongelukte als tiener.

De laatste jaren liet haar geheugen het wat afweten en ook haar gehoor en zicht gingen achteruit. Op maandag 11 november is Martha gestorven.