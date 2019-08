Woonzorgcentrum Haagwinde leidt bezoekers rond in nieuwe vleugel Lieke D'hondt

19 augustus 2019

14u15 0 Maarkedal Woonzorgcentrum Haagwinde in Maarke (Maarkedal) zet op zaterdag 7 september de nieuwe vleugel in de kijker met een open huis-dag.

Tussen 10 en 16 uur zijn er om het uur rondleidingen in de nieuwe vleugel van het rusthuis met 22 woongelegenheden en 7 assistentiewoningen. Op zondag 8 september organiseert de Haagwinde een eetfestijn ten voordele van de animatiewerking en tussendoor kunnen de bezoekers nog wat cultuur opsnuiven, want er is ook kunst te vinden in de Haagwinde. “Er lopen tijdens het openingsweekend twee tentoonstellingen in en rond het woonzorgcentrum”, zegt directeur Koen De Smet. “Eén met beeldende kunst en één met kunstwerkjes gemaakt door de kinderen van het vierde leerjaar van de Omer Wattez-school in Schorisse.”