Woonzorgcentra dagen elkaar uit in ludieke filmpjes op sociale media Lieke D'hondt

06 mei 2020

13u17 0 Maarkedal Enkele woonzorgcentra in de Vlaamse Ardennen doen mee aan de ‘Catch-the-ball-challenge’, een initiatief van WZC Maria’s Rustoord in het West-Vlaamse Dadizele. De woonzorgcentra dagen elkaar uit om een tof filmpje te maken en zo voor een vrolijke noot te zorgen in deze moeilijke tijden.

De rusthuizen maken filmpjes waarin de bewoners en het personeel een bal naar elkaar gooien. Een simpel idee dat leuke beelden oplevert. Woonzorgcentra De Linde in Wortegem-Petegem en Haagwinde in Maarke-Kerkem hebben hun filmpjes alvast gedeeld op sociale media. Ze dagen WZC Ter Gauwen uit Etikhove, WZC Sint-Petrus in Kruisem en Huize Roborst in Zwalm uit om hetzelfde te doen. Op die manier zou er een kettingreactie moeten ontstaan tussen alle woonzorgcentra in Vlaanderen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.