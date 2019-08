Wielertoerist (53) in levensgevaar na val tijdens zondagsrit met club Frank Eeckhout

25 augustus 2019

14u41 0 Maarkedal De 53-jarige J.B. uit Gent is zondagvoormiddag zwaar ten val gekomen in de afzink van de Ganzenberg in Schorisse.

De wielertoerist was zondagmorgen samen met de leden van zijn wielertoeristenclub vertrokken voor een tocht door de Vlaamse Ardennen. In de afdaling van de Ganzenberg liep het echter mis. De vijftiger kwam zwaar ten val en werd door de hulpdiensten ter plaatse gereanimeerd. Het werd in levensgevaar overgebracht naar het UZGent. Zijn collega-wielertoeristen waren in shock.