Wie vakantiesfeer creëert in Maarkedal maakt kans op subsidie Lieke D'hondt

19 juni 2020

13u51 0 Maarkedal Maarkedallers die deze zomer een nieuw initiatief lanceren om het vakantiegevoel in de eigen streek te versterken, maken kans op een subsidie van de provincie. Het gemeentebestuur zal zelf geen voorstel indienen, maar wil wel de ondernemers en verenigingen in Maarkedal de kans bieden om zelf voorstellen uit te werken.

Een concertje, een ludieke zoektocht of een ander kleinschalig evenement kunnen deze zomer een vakantiegevoel creëren in eigen gemeente. Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als de gemeente Maarkedal wil dergelijke initiatieven stimuleren, op voorwaarde dat alles veilig kan verlopen. Wie een nieuw initiatief uit de grond stampt dat openstaat voor zoveel mogelijk inwoners, maakt kans op een kleine subsidie van de provincie. Een voorstel indienen kan nog tot 22 juni 9 uur via de gemeentelijke website.