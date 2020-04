Wie lokaal winkelt, maakt kans op vakantie in Italië Lieke D'hondt

30 april 2020

10u24 0 Maarkedal Lokaal shoppen kan de klanten van Maarkedalse handelaars een vakantie in Italië opleveren. Heel wat handelaars hebben namelijk beslist om mee te doen met de actie van B&B Casa Grimaldi, die een verblijf van 4 nachten voor 2 personen verloot onder lokale shoppers.

Een reisje naar een mooie B&B in een zonnig land, wie droomt er niet van tijdens deze coronacrisis? B&B Casa Grimaldi in het Italiaanse stadje Matelica staat alvast te popelen om gasten te ontvangen wanneer dat opnieuw toegelaten is. Daarom verloten ze een verblijf van vier nachten voor twee personen onder de klanten die bij lokale handelaars die fysiek gesloten zijn blijven winkelen tijdens de coronacrisis. Dat kan door producten te kopen en te laten leveren of zelf op te pikken. Wie lokaal winkelt, krijgt een invulbon en maakt kans. Maarkedalse handelaars die ook willen meedoen aan de actie, kunnen een e-mail sturen naar peterthomas_be@hotmail.com.