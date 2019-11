Wetenschappers vertellen over gevolgen van klimaatverandering Lieke D'hondt

06 november 2019

16u41 0 Maarkedal De Klimaattournee houdt op dinsdag 12 november halt in het administratief centrum van Maarkedal. Wetenschappers Samuel Helsen en Lander Van Tricht gaan tijdens de twee uur durende lezing dieper in op de klimaatverandering en de gevolgen ervan.

De Klimaattournee is een initiatief van NoodweerBenelux en bespreekt in verschillende gemeenten de gevolgen van klimaatverandering voor de inwoners. Concreet zal wetenschapper Samuel Helsen het hebben over waarom en hoe het klimaat verandert. Zijn collega Lander Van Tricht zal dieper ingaan op de effecten van het veranderende klimaat.

De lezing begint om 19.30 uur in de zaal op de tweede verdieping van het administratief centrum. Iedereen kan gratis meevolgen, maar inschrijven via omgeving@maarkedal.be is wel verplicht.