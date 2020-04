Werkgroep bekijkt mogelijkheden om lokale economie te steunen: invoering toeristenbelasting uitgesteld, mogelijk uitwerking ‘coronabon’ Lieke D'hondt

29 april 2020

14u03 1 Maarkedal Maarkedal heeft een werkgroep opgericht om acties uit te werken om de lokale economie na de coronacrisis te steunen. “We kiezen een rustige aanpak om na te gaan waar de noden nu liggen en waar de noden op langere termijn zitten”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Wat wel al zeker is, is dat de aangekondigde toeristenbelasting even de koelkast in gaat.

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voorlopig nog moeilijk in te schatten. Het gemeentebestuur van Maarkedal staat dan ook nog niet te zwaaien met belastingverlagingen of cadeaubonnen. “We willen dat de middelen terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Daarom hebben we voor een rustige aanpak gekozen met de oprichting van een werkgroep. Die gaat na waar de noden nu liggen en waar ze op langere termijn zitten. Handelaars en ondernemers zijn door de werkgroep al gecontacteerd en kunnen nog steeds hun vragen, opmerkingen en suggesties delen. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag om gemeentelijke ondersteuningsacties uit te werken.”

Eén beslissing is ondertussen al genomen: de invoering van de toeristenbelasting wordt even uitgesteld. “We willen eerst door deze crisis geraken en dan op een rustige manier evalueren, kijken waar de noden zitten en verstandige beslissingen nemen”, zegt de burgemeester.

‘Coronabon’

Oppositiepartij KoMop Maarkedal heeft tijdens de digitale gemeenteraad ook een eigen voorstel gelanceerd om de lokale economie en de Maarkedalse gezinnen te steunen. Raadslid Steven Thomas (KoMop Maarkedal) oppert het idee dat de gemeente de waarde van de door gezinnen aangekochte M-bonnen moet verhogen. “Een bon van 20 euro wordt zo één van 25 euro. Elk gezin zou vijf bonnen kunnen kopen die ze vrij kunnen spenderen bij lokale handelaars.”

Burgemeester Joris Nachtergaele vindt het een waardevol idee, maar geeft ook mee samen met alle burgemeesters in Zuid-Oost-Vlaanderen en Solva te overleggen om op ruimere schaal een soort ‘coronabon’ uit te werken. “We zijn al tot een princiepsbeslissing gekomen, maar een concrete uitwerking is er nog niet. Het idee is dat er een hoop handelszaken zijn die nu geen inkomsten hebben, maar wel nog rekeningen moeten betalen en mogelijk in de problemen komen. Daarom zouden we waarde toevoegen aan bonnen die iemand privé aankoopt. Een bon van 40 euro kan zo bijvoorbeeld 50 euro waard worden en die kan dan bij lokale handelaars in Zuid-Oost-Vlaanderen worden besteed. Zo zou iemand uit Maarkedal zijn bon ook bijvoorbeeld in Oudenaarde kunnen inwisselen.”

Dergelijk systeem zou onder meer een voordeel zijn voor kleinere gemeenten, waar de lokale handel te klein is om met eigen bonnen iets te doen. Bij Solva zou er 700.000 euro vrijgemaakt kunnen worden voor deze actie. “En dat zou resulteren in een injectie van 2,5 miljoen euro in de lokale economie van Zuid-Oost-Vlaanderen. Wij zijn alvast voorstander van het voorstel”, zegt Nachtergaele.