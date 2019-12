Werken aan N457 schieten op: deel tussen Ladeuze en Eikenberg opnieuw opengesteld Lieke D'hondt

21 december 2019

15u55 4 Maarkedal De N457 tussen Ladeuze en de Eikenberg in Maarkedal is opnieuw opengesteld voor verkeer. Het is nu mogelijk om vanaf de N60 tot aan het kruispunt met de Eikenberg en Ellestraat te rijden. Plaatselijk verkeer kan nog door tot aan de Hasselstraat. Wie naar Schorisse wil, moet omrijden.

Het gemeentebestuur van Maarkedal laat de N457 tussen de N60 en de dorpskom van Schorisse volledig opnieuw aanleggen. Er komen fietspaden, nieuwe rioleringen en een nieuw wegdek. Momenteel is de aannemer druk aan de slag in de dorpskern van Maarke. Vanaf daar is de weg afgesloten voor wie in de richting van Schorisse wil rijden. De straten tussen Schorisse en Maarke zullen de komende weken enkel bereikbaar zijn vanaf Schorisse of de zijstraten.