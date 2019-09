Wegenwerken veroorzaken hinder bij start schooljaar: gemeente neemt maatregelen Lieke D'hondt

01 september 2019

15u58 0 Maarkedal De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus in Maarke-Kerkem (Maarkedal) gaan maandag terug naar school, maar de werken aan de dorpskern van Maarke zullen ongetwijfeld hinder veroorzaken. Schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberhge (N-VA) neemt daarom maatregelen.

“Het zal de komende weken niet evident zijn om de school met de wagen te bereiken”, zegt Van Quickelberghe. “Daarom hebben we besloten een sms-dienst voor ouders en leerkrachten op te starten. Op die manier kunnen we snel communiceren over elke wijziging van bereikbaarheid en het verloop van de werken.”

Ouders die hun kinderen afzetten aan de school, kunnen parkeren in de Kokerellestraat of de Hasselstraat en het laatste stukje te voet afleggen. Aan de aannemer is gevraagd om rekening te houden met de ouders en de kinderen op de werf bij het begin en einde van de schooltijd. Er komen ook dranghekken om een afscheiding te maken tussen de werken en de toegang tot de school. Een wijkagent zal op de eerste schooldag alles in goede banen leiden. “Hopelijk is er met behulp van deze maatregelen zo weinig mogelijk hinder voor iedereen en kan alles op een vlotte en veilige manier verlopen”, besluit Van Quickelberghe.